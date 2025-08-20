EUA deportam Julio César Chávez Jr., o 'justiceiro' do cartel de Sinaloa

Os EUA deportaram o boxeador Julio César Chávez Jr., de 39 anos, preso em Los Angeles e acusado de ter ligação com o tráfico de drogas. Ele é filho da lenda do boxe Julio César Chávez e foi entregue às autoridades mexicanas em Sonora, na segunda-feira, 15. "Ele foi deportado. Havia um mandado de prisão no México solicitado pela Procuradoria-Geral", disse a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum. Chávez Jr. foi transferido para um presídio na cidade de Hermosillo, capital de Sonora.

O boxeador foi preso no dia 2 de julho por agentes do Serviço de Imigração e Controle de Aduanas (ICE) após fornecer informações fraudulentas em seu pedido de residência permanente nos EUA. Posteriormente, a Procuradoria-Geral do México informou às autoridades americanas que Chávez Jr. é acusado de envolvimento em "organização criminosa e tráfico de armas". O Departamento de Segurança Interna dos EUA também o identificou como "um membro do cartel de Sinaloa", recentemente designado como "organização terrorista" pelo governo de Donald Trump. Justiceiro Chávez Jr. mantinha vínculos com os "Chapitos", como são conhecidos os filhos de Joaquín "El Chapo" Guzmán, um dos fundadores do cartel de Sinaloa, condenado à prisão perpétua nos EUA. Segundo jornalistas mexicanos que tiveram acesso ao processo, o boxeador seria um "justiceiro" encarregado de punir membros da organização. "Ele os pendura, os trata como saco de pancadas", publicou o jornal Reforma, citando um testemunho documentado pelo Ministério Público do México.