Em conversa com Lula, Macron defende multilateralismo como chave para paz duradoura na Ucrânia

O presidente da França, Emmanuel Macron, confirmou que falou com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, por telefone nesta quarta-feira, 20. O francês afirmou que reforçou a necessidade de defesa do multilateralismo como chave para uma paz duradoura na Ucrânia, com garantias de segurança "sólidas" para toda a Europa.

Em relação à COP30, que acontece em Belém no final deste ano, Macron ressaltou que, com Lula, fez um "balanço dos grandes desafios globais, especialmente as questões ambientais e o combate à pobreza". Em publicação feita no X, o presidente francês não comentou recentes polêmicas envolvendo a realização do evento.

A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom) informou mais cedo que ambos os líderes se comprometeram a assinar o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia (UE) ainda neste semestre.

Sobre isso, Macron disse que está "pronto para um acordo UE-Mercosul ambicioso, desde que preserve os interesses da nossa agricultura francesa e europeia e esteja a serviço de nossas respectivas economias".

Macron ainda pontuou que discutiu questões econômicas com o presidente brasileiro, como tarifas e cooperação bilateral nos setores de defesa e transportes. Segundo ele, ambos concordaram em seguir aprofundando a relação bilateral.

