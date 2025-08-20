Deputados na Argentina rejeitam veto de Milei a fundos para pessoas com deficiência; falta Senado

A Câmara baixa do Congresso argentino rejeitou, nesta quarta-feira (20), o veto do presidente Javier Milei a uma lei que aumentava fundos para pessoas com deficiência, e agora o Senado deverá decidir se o bloqueio do mandatário permanece em vigor. Aprovada pelo Congresso em julho, a lei declarava emergência no atendimento a pessoas com deficiência para regularizar pagamentos atrasados das prestações de saúde e garanti-los até dezembro de 2027.

Restabelecia também a cota de trabalho no Estado para pessoas com deficiência, eliminada pela administração de Milei. A rejeição ao veto alcançou os dois terços necessários: 172 deputados votaram por sua anulação, 73 contra e 2 se abstiveram. Enquanto o Senado não rejeitar também o veto do presidente ultraliberal, este continuará vigente. Milei, que assumiu em dezembro de 2023, sustenta que a Lei de Emergência em Deficiência atenta contra o superávit nas contas públicas que seu governo, à força de ajuste fiscal, conseguiu em 2024 pela primeira vez desde 2010.