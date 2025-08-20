Conselheiro dos EUA volta a criticar Índia por compra de petróleo russo

O conselheiro do presidente dos EUA, Peter Navarro, voltou a criticar a compra de petróleo da Rússia pela Índia e disse que, se os indianos interrompessem a compra da commodity de Moscou, ajudariam a acabar com a guerra com a Ucrânia. A declaração foi dada em entrevista para a Fox Business, nesta quarta-feira, 20. "O argumento da Índia de que precisa do petróleo da Rússia é errado", defendeu Navarro, ao acrescentar que a Índia está se beneficiando e lucrando com o petróleo russo. "Isso não é certo", ponderou.