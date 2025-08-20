China apresentará novos equipamentos militares em grande desfile em setembro

A China apresentará em um desfile em setembro uma série de novos equipamentos militares de fabricação nacional que refletem sua "grande capacidade" para "vencer uma guerra moderna", anunciaram fontes oficiais. O evento, parte da celebração dos 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, contará com a presença do presidente Xi Jinping, que passará as tropas em revista na Praça Tiananmen (Paz Celestial), em Pequim, além de seu homólogo russo, Vladimir Putin, e outros líderes mundiais.

No dia 3 de setembro, o Exército chinês exibirá os equipamentos mais recentes, "que refletem a evolução da guerra moderna", afirmou o general Wu Zeke, funcionário da Comissão Militar do Estado, em uma entrevista coletiva. "Todas as armas e equipamentos que participarão do desfile foram selecionados entre os principais sistemas de combate de produção nacional atualmente em serviço, e uma parte significativa são equipamentos apresentados recentemente", acrescentou Wu. O evento incluirá armas pesadas e sistemas de precisão hipersônicos, além de equipamentos não tripulados e 'antirrobôs' que serão exibidos ao público pela primeira vez. O desfile, que deve durar 70 minutos, "mostrará plenamente a grande capacidade do nosso Exército para vencer uma guerra moderna", afirmou Wu.