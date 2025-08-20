Botafogo enfrenta LDU de seu ex-técnico Tiago Nunes por vaga nas quartas da Libertadores

O brasileiro Tiago Nunes, técnico da LDU, almeja derrotar seu ex-clube, o Botafogo, atual campeão da Copa Libertadores, no jogo de volta das oitavas de final do torneio sul-americano, que será disputada nesta quinta-feira (21) na capital equatoriana. A sorte se voltou contra Nunes durante os três meses em que comandou o time carioca, que, após sua saída em fevereiro de 2024, teve a melhor temporada de sua história ao conquistar uma dobradinha inédita: a Libertadores e o Brasileirão.

Mas o técnico de 45 anos, o único brasileiro a dirigir um time de fora do seu país na Libertadores, numa época em que os estrangeiros reinam absolutos no comando dos times brasileiros, está sedento por uma revanche. "Esperamos fazer uma ótima partida em casa e buscar uma recuperação para nos classificarmos para as quartas de final", declarou o treinador. "Será um jogo equilibrado em Quito (...) estamos confiantes na classificação". - Três dúvidas -

Após uma ótima campanha na fase de grupos, a LDU ainda sonha em chegar à final do torneio que conquistou em 2008, quando se tornou o primeiro e único time equatoriano a conseguir o feito. E foi numa decisão contra um time carioca, o Fluminense, em pleno Maracanã. No entanto, com a vitória, o Botafogo manteve a calma e a confiança de que avançará rumo ao bicampeonato da Libertadores, um ano após derrotar o Atlético-MG por 3 a 1 na final em Buenos Aires. Com casa cheia, a revanche será disputada no Estádio Rodrigo Paz a partir das 17h locais (19h de Brasília), com os árbitros argentinos Facundo Tello (central), Juan Belatti e Gabriel Chade.

O Glorioso, que está em quinto lugar no Brasileirão, 14 pontos atrás do líder Flamengo, também enfrentará a altitude de Quito (2.850 metros acima do nível do mar). O técnico da equipe, o italiano Davide Ancelotti, filho de Carlo Ancelotti, atual treinador da seleção brasileira, espera voltar a contar com vários jogadores das três linhas após se recuperarem de problemas físicos. "Espero que eles estejam em condições para jogar em Quito. Acho que o Newton é um pouco mais difícil. O David (Ricardo) e o (Arthur) Cabral têm chances muito maiores de jogar", disse o técnico.

- Sem experiência na altitude - O técnico italiano de 36 anos admitiu não ter "experiência" de jogar na altitude, uma situação que muitas vezes preocupa os times brasileiros. "Será um jogo difícil para nós na altitude, e será um duelo complexo para a Liga de Quito, que precisa marcar dois gols contra o Botafogo, que é muito sólido", disse Ancelotti.