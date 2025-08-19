Trump considera apoio aéreo à Ucrânia viável como parte das garantias de segurança

O presidente americano, Donald Trump, afirmou, nesta terça-feira (19), que o apoio aéreo dos Estados Unidos e as tropas terrestres europeias poderiam fazer parte das garantias de segurança para a Ucrânia, enquanto alertou para uma situação "difícil" caso as conversas entre Moscou e Kiev fracassem. "Quando se trata de segurança, estão dispostos a colocar pessoas no terreno", disse Trump à Fox News, se referindo aos aliados europeus com quem se reuniu na Casa Branca, na segunda-feira (18), junto com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

"Estamos dispostos a ajudá-los com as coisas, especialmente, provavelmente, se falarmos de apoio aéreo, porque ninguém tem o tipo de coisa que nós temos", afirmou Trump. Ele adicionou sua "garantia" de que nenhuma tropa terrestre dos EUA seria enviada à Ucrânia e mais uma vez descartou categoricamente a possibilidade da Ucrânia se juntar à aliança militar ocidental, a Otan. A segurança do pós-guerra é uma preocupação-chave para Kiev, após mais de três anos de invasão russa. - "Cansado da guerra" -

Moscou disse há muito tempo que não tolerará que a Ucrânia se junte à Otan e é hostil à ideia de tropas ocidentais serem enviadas ao território da antiga União Soviética. Trump afirmou que "França e Alemanha, alguns deles, o Reino Unido, querem ter botas no terreno". "Não acredito que vá ser um problema, para ser sincero com você. Acho que Putin está cansado da guerra", acrescentou.

Trump afirmou que, após suas conversas na segunda-feira com líderes europeus, está impulsionando uma cúpula bilateral entre o presidente russo e o presidente ucraniano, seguida por outra na qual ele participará. "Se isso funcionar, então irei à trilateral e fecharei o acordo", antecipou. Ao destacar que era possível que Putin decidisse se retirar, Trump manifestou: "Espero que o presidente Putin aja corretamente, caso contrário, será uma situação difícil".

Zelensky "também precisa demonstrar alguma flexibilidade", acrescentou. - "Nação poderosa" - Além da questão de garantir a futura segurança da Ucrânia, o outro ponto-chave para acabar com a guerra é o status das vastas áreas ocupadas pela Rússia.