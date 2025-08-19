Swiatek sobe para 2ª posição no ranking da WTA; Bia Haddad volta ao Top 20
Ainda muito atrás da bielorrussa Aryna Sabalenka, a polonesa Iga Swiatek subiu para a segunda posição do ranking do tênis feminino graças ao título no WTA 1000 de Cincinnati, superando a americana Coco Gauff, agora 3ª na classificação.
Ex-número 1 do mundo, Swiatek conquistou em Cincinnati o 24º título de sua carreira, a poucos dias do início do US Open, último Grand Slam da temporada.
A polonesa de 24 anos recuperou uma posição que não ocupava desde maio, com menos de 100 pontos de vantagem sobre Gauff, enquanto Sabalenka ainda mantém uma confortável margem no topo, de mais de 3.000 pontos.
A italiana Jasmine Paolini, derrotada por Swiatek na final em Cincinnati, subiu uma posição na lista e agora é a número 8 do mundo, dentro de um Top 10 que inclui três americanas além de Gauff: Jessica Pegula (4ª), Madison Keys (6ª) e Amanda Anisimova (9ª).
Por sua vez, a brasileira Bia Haddad voltou ao Top 20 depois de seis semanas e segue como a melhor tenista latino-americana no ranking da WTA.
Bia, que foi eliminada na estreia em Cincinnati pela australiana Maya Joint, ganhou uma posição na lista graças à queda da russa Diana Shnaider, que era a 20ª e agora aparece como a 22ª.
Antes do US Open, a brasileira de 29 anos ainda vai disputar nesta semana o WTA 500 de Monterrey, no México, entrando diretamente nas oitavas de final. Seu primeiro jogo será na quarta-feira, contra a tcheca Marie Bouzkova.
-- Ranking da WTA publicado nesta terça-feira, 19 de agosto de 2025:
1. Aryna Sabalenka (BLR) 11225 pts
2. Iga Swiatek (POL) 7933 (+1)
3. Coco Gauff (EUA) 7874 (-1)
4. Jessica Pegula (EUA) 4903
5. Mirra Andreeva (RUS) 4733
6. Madison Keys (EUA) 4699
7. Zheng Qinwen (CHN) 4433
8. Jasmine Paolini (ITA) 4116 (+1)
9. Amanda Anisimova (EUA) 3869 (-1)
10. Elena Rybakina (CAZ) 3663
11. Emma Navarro (EUA) 3095
12. Karolina Muchova (CZE) 2838 (+2)
13. Elina Svitolina (UCR) 2834
14. Ekaterina Alexandrova (RUS) 2786 (+2)
15. Clara Tauson (DIN) 2781
16. Paula Badosa (ESP) 2564 (-4)
17. Daria Kasatkina (AUS) 2361
18. Belinda Bencic (SUI) 2265 (+1)
19. Liudmila Samsonova (RUS) 2166 (-1)
20. Beatriz Haddad Maia (BRA) 2074 (+1)
