Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Starmer copresidirá reunião de voluntários para analisar 'próximos passos' na Ucrânia

Starmer copresidirá reunião de voluntários para analisar 'próximos passos' na Ucrânia

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, copreside nesta terça-feira (19) uma reunião virtual da "coalizão de voluntários" após as conversas de segunda-feira entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, informou um porta-voz do governo trabalhista à AFP. 

"O primeiro-ministro copresidirá esta manhã uma reunião virtual da Coalizão de Voluntários para informar os líderes sobre os resultados das conversações em Washington e discutir os próximos passos", indicou o porta-voz.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Após a reunião de segunda-feira entre Trump e Zelensky, que teve a participação de vários líderes europeus, entre eles Starmer, o presidente francês Emmanuel Macron e o chefe de Governo alemão Friedrich Merz, foi mencionada a possibilidade de um encontro de cúpula em breve entre o presidente ucraniano e Putin.

A esperança de um avanço nas negociações para encerrar a guerra na Ucrânia aumentou depois que Trump disse ter conversado por telefone com o presidente Putin, com quem se reuniu na semana passada no Alasca.

Se confirmada, seria a primeira reunião entre Zelensky e Putin desde que a Rússia invadiu a Ucrânia há quase três anos e meio.

pdh-psr/hgs/fp

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua ucrânia rússia

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar