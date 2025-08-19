Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Rússia devolveu os corpos de 1.000 soldados ucranianos, diz Kiev

Rússia devolveu os corpos de 1.000 soldados ucranianos, diz Kiev

A Rússia devolveu os corpos de 1.000 soldados ucranianos, a maioria mortos na frente de batalha e alguns que faleceram em cativeiro, informou Kiev nesta terça-feira (19), destacando que as operações de troca representam um dos poucos resultados das negociações entre os dois países. 

"Como resultado das medidas de repatriação, os corpos de 1.000 pessoas falecidas foram entregues à Ucrânia" pela Rússia, que indicou que se tratava de soldados ucranianos, de acordo com o centro ucraniano responsável pelo tratamento de prisioneiros de guerra.

