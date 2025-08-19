Peruana é presa em Bali por tentar passar com cocaína em brinquedo sexual

Uma peruana foi presa na turística ilha de Bali, na Indonésia, por tentar traficar supostamente 1,4 kg de cocaína, parte da qual estava escondida em um brinquedo sexual dentro de sua vagina, anunciou nesta terça-feira a polícia (19). A mulher, de 42 anos e identificada apenas pelas iniciais N.S. pelas autoridades, chegou em 12 de agosto ao aeroporto internacional de Bali vinda do Catar.

"Os funcionários da alfândega suspeitaram de seu comportamento e, após consultarem a polícia, realizaram controles adicionais", declarou em uma coletiva de imprensa o diretor da unidade de narcóticos da polícia de Bali, Radiant, que, como muitos indonésios, tem apenas um nome. Os oficiais encontraram 1,4 kg de cocaína, em parte disfarçados em um brinquedo sexual introduzido em sua vagina. Também a acusaram de transportar dezenas de comprimidos de êxtase. A peruana confessou à polícia que havia sido contratada para transportar a droga até a Indonésia por um homem que conheceu em abril na dark web, em troca de 20.000 dólares (108 mil reais). A Indonésia possui uma das legislações mais severas do mundo em matéria de tráfico de drogas, incluindo a pena de morte para traficantes.