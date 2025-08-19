Pauta de videográficos

* ElSalvador-EUA-Venezuela-migração-prisão-detentos

Este videográfico explica as condições de detenção dos venezuelanos expulsos pelos Estados Unidos para El Salvador em meados de março de 2025, por 4 meses, no Centro de Confinamento do Terrorismo (Cecot) antes de sua extradição para o país de origem. As condições de vida na megaprisão puderam ser reconstruídas graças aos depoimentos e aos desenhos de ex-detentos entrevistados pela AFP.