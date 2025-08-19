Palmeiras anuncia contratação do goleiro Carlos Miguel, ex-Corinthians

O Palmeiras anunciou nesta terça-feira (19) a contratação do goleiro Carlos Miguel, ex-Corinthians e que estava no Nottingham Forest, da Inglaterra, que chega para concorrer na posição com o experiente Weverton. O goleiro de 26 anos, que também tem passagens pelas categorias de base de Flamengo e Internacional, fez apenas três jogos pelo Forest na temporada passada, dois pela Copa da Inglaterra e um pela Copa da Liga Inglesa.

O jogador "firmou vínculo com o Verdão por cinco temporadas, até 31 de julho de 2030", informou o clube paulista em nota. Segundo o site especializado Transfermarkt, Carlos Miguel foi contratado por 4 milhões de euros (R$ 25,5 milhões na cotação atual), o que o tornaria o goleiro mais caro da história do Palmeiras. O clube, no entanto, não confirmou o valor. "Minha expectativa é a melhor possível (...) Para mim, é uma alegria. Espero poder corresponder como todos esperam", comentou o jogador, citado na nota. "Tento sempre melhorar. Espero aprender muito com o Weverton e o [Marcelo] Lomba", os outros dois goleiros do Palmeiras, acrescentou.