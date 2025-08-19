Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Netanyahu acusa Macron 'de alimentar fogo antissemita'

Netanyahu acusa Macron 'de alimentar fogo antissemita'

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, acusou o presidente francês, Emmanuel Macron, "de alimentar o fogo antissemita" ao pedir o reconhecimento internacional do Estado da Palestina, segundo uma carta oficial enviada ao chefe de Estado francês.

"Eu o chamo para substituir a fraqueza pela ação, a calma pela vontade, e fazê-lo em uma data clara: o novo ano judaico, 23 de setembro de 2025", acrescenta a carta assinada por Netanyahu, datada de 17 de agosto e encaminhada à AFP nesta terça-feira (19).

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

"Estou preocupado com o aumento alarmante do antissemitismo na França e com a falta de ações decisivas de seu governo para enfrentá-lo. Nos últimos anos, o antissemitismo devastou as cidades francesas", escreveu Netanyahu.

"Desde suas declarações públicas atacando Israel e mencionando o reconhecimento de um Estado palestino, o antissemitismo aumentou", afirma.

"Após o ataque selvagem do Hamas contra o povo israelense em 7 de outubro de 2023, extremistas pró-Hamas e radicais de esquerda lançaram uma campanha de intimidação, vandalismo e violência contra os judeus em toda a Europa", uma campanha que "se intensificou na França" sob o mandato de Macron, aponta o primeiro-ministro israelense.

"Seu apelo por um Estado palestino alimenta esse fogo antissemita. (...) Recompensa o terrorismo do Hamas, reforça a recusa do Hamas em libertar os reféns, incentiva aqueles que ameaçam os judeus franceses e favorece o ódio aos judeus que agora vagueia pelas suas ruas", acusa Netanyahu.

O presidente Macron anunciou no final de maio que a França reconhecerá em setembro o Estado da Palestina, por ocasião da 80ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas.

glp-ds/acc/jsa/eg/mb/dd

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar