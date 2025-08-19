Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Moscou alerta que acordo de paz na Ucrânia deve garantir segurança da Rússia

Moscou alerta que acordo de paz na Ucrânia deve garantir segurança da Rússia

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O chanceler da Rússia, Sergey Lavrov, afirmou nesta terça-feira que qualquer acordo de paz na Ucrânia deverá levar em consideração "os interesses de segurança" de Moscou, um dia após a reunião em Washington entre Volodimir Zelensky e Donald Trump.

"Sem respeito pelos interesses de segurança da Rússia, sem respeito total pelos direitos dos russos e dos falantes de russo que vivem na Ucrânia, não se pode falar de acordos de longo prazo", disse Lavrov ao canal de TV estatal Rossiya 24.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

O ministro também mencionou a possibilidade de um encontro em breve entre Putin e Zelensky, mas destacou que a reunião deverá ser preparada "minuciosamente".

bur/avl/hgs/fp

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

rússia ucrânia

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar