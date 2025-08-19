Mais de 1.100 mortes na Espanha atribuídas à onda de calor

Mais de 1.100 mortes podem ser atribuídas à onda de calor de 16 dias que acaba de terminar na Espanha, de acordo com estimativas do Instituto de Saúde Carlos III (ISCIII).

O número exato de mortes atribuíveis à onda de calor, que durou de 3 a 18 de agosto, é de 1.149, segundo o sistema "MoMo" do ISCIII, que estuda as variações na mortalidade geral diária em comparação com o que seria esperado com base em dados históricos.