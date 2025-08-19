Mais de 1.100 mortes na Espanha atribuídas à onda de calor
Mais de 1.100 mortes podem ser atribuídas à onda de calor de 16 dias que acaba de terminar na Espanha, de acordo com estimativas do Instituto de Saúde Carlos III (ISCIII).
O número exato de mortes atribuíveis à onda de calor, que durou de 3 a 18 de agosto, é de 1.149, segundo o sistema "MoMo" do ISCIII, que estuda as variações na mortalidade geral diária em comparação com o que seria esperado com base em dados históricos.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
As estimativas listam fatores externos que podem explicar essa diferença. Esses fatores incluem, em particular, as temperaturas relatadas pela Agência Estatal de Meteorologia (Aemet).
O sistema não pode estabelecer uma causalidade absoluta entre as mortes registradas e as condições climáticas, mas os números constituem a melhor estimativa do número de mortes nas quais a onda de calor pode ter sido o fator decisivo.
Em julho, o MoMo já havia atribuído cerca de 1.060 mortes ao calor, um aumento de mais de 50% em relação a julho de 2024.
mdm/mig/al/mb/aa/fp