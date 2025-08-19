Igreja histórica muda de local na Suécia para permitir ampliação de mina de ferro

A emblemática igreja de madeira vermelha de Kiruna, no norte da Suécia, começou sua transferência nesta terça-feira (19) para uma nova localização, como parte de uma complexa mudança no centro histórico da cidade devido à expansão de uma mina de ferro. Transportada em reboques especiais, a Kiruna Kyrka, um templo luterano de 672 toneladas inaugurado em 1912 e considerado um dos edifícios mais bonitos do país nórdico, é deslocada de maneira lenta, ao ritmo de meio quilômetro por hora.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O templo vai demorar dois dias para chegar ao seu novo local, a cinco quilômetros de distância. A viagem foi abençoada pelo bispo Åsa Nyström e pela vigária Lena Tjärnberg. Para transferir a igreja, as autoridades elaboraram uma operação logística complexa e cara, que acontece diante dos olhares de mais de 10.000 pessoas atrás de barreiras de segurança. Segundo as autoridades, uma das partes mais complicadas da viagem foi justamente o início, já que o comboio teve que girar e passar por uma leve inclinação para chegar à estrada principal do trajeto.

Para preparar a transferência, o terreno ao redor da igreja foi escavado, o que permitiu o posicionamento de grandes vigas amarelas por baixo para poder levantá-la com macacos hidráulicos e colocá-la sobre os reboques. O rei Carl XVI Gustaf deve acompanhar a transferência, exibida ao vivo pela televisão sueca com 30 câmeras. Todo o centro de Kiruna, com uma população de 18.000 habitantes, está sendo transferido devido à gigantesca mina de ferro da empresa LKAB que domina a região.