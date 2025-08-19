Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Igreja histórica muda de local na Suécia para permitir ampliação de mina de ferro

Autor AFP
A emblemática igreja de madeira vermelha de Kiruna, no norte da Suécia, começou sua transferência nesta terça-feira (19) para uma nova localização, como parte de uma complexa mudança no centro histórico da cidade devido à expansão de uma mina de ferro. 

Transportada em reboques especiais, a Kiruna Kyrka, um templo luterano de 672 toneladas inaugurado em 1912 e considerado um dos edifícios mais bonitos do país nórdico, é deslocada de maneira lenta, ao ritmo de meio quilômetro por hora. 

O templo vai demorar dois dias para chegar ao seu novo local, a cinco quilômetros de distância.

A viagem foi abençoada pelo bispo Åsa Nyström e pela vigária Lena Tjärnberg.

Para transferir a igreja, as autoridades elaboraram uma operação logística complexa e cara, que acontece diante dos olhares de mais de 10.000 pessoas atrás de barreiras de segurança. 

Segundo as autoridades, uma das partes mais complicadas da viagem foi justamente o início, já que o comboio teve que girar e passar por uma leve inclinação para chegar à estrada principal do trajeto.

Para preparar a transferência, o terreno ao redor da igreja foi escavado, o que permitiu o posicionamento de grandes vigas amarelas por baixo para poder levantá-la com macacos hidráulicos e colocá-la sobre os reboques.

O rei Carl XVI Gustaf deve acompanhar a transferência, exibida ao vivo pela televisão sueca com 30 câmeras.

Todo o centro de Kiruna, com uma população de 18.000 habitantes, está sendo transferido devido à gigantesca mina de ferro da empresa LKAB que domina a região.

As operações de escavação, cada vez mais profundas ao longo dos anos, enfraqueceram o terreno, aumentando o risco de desabamento em algumas áreas da cidade.

