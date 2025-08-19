Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Governo Trump mantém chefe da polícia de Washington no cargo

Decisão tomada após ação judicial reverte tentativa da Casa Branca de assumir o controle do departamento de polícia da capital dos EUA.O governo Donald Trump reverteu na sexta-feira (15/08) sua decisão anterior e concordou em deixar o chefe de polícia de Washington DC no comando da força policial após a intervenção de um tribunal federal dos EUA. A decisão de manter a chefe de polícia Pamela Smith, nomeada pela prefeita, no comando do Departamento de Polícia Metropolitana veio depois que autoridades locais entraram com uma ação judicial para impedir a tomada de controle da polícia pela Casa Branca. Na sexta-feira, a juíza distrital dos EUA Ana Reyes observou que o governo Trump não pode assumir legalmente o controle da polícia da cidade, mas que a lei provavelmente dá ao presidente mais poder do que a cidade gostaria. "Da forma como interpreto a lei, o presidente pode pedir, o prefeito deve fornecer, mas o presidente não pode controlar", disse Reyes. Relações tensas entre Trump e Washington No início da semana, Trump enviou centenas de soldados da Guarda Nacional para Washington, argumentando que seria uma medida de repressão ao crime. Ele chamou o dia de "Dia da Libertação" e afirmou que a cidade precisava ser resgatada do "crime, derramamento de sangue, caos e miséria". Na noite anterior à entrada em vigor da ordem, Trump ampliou o alcance de sua tomada de controle das agências policiais da cidade e colocou o departamento de polícia sob o controle do governo federal. A ação judicial, movida pelo procurador-geral de Washington, Brian Schwalb, buscava uma ordem que declarasse a tomada de controle como ilegal. As duas partes discutiram no tribunal por horas na sexta-feira, antes de Reyes insistir que chegassem a um acordo. A tentativa de assumir o controle da polícia da capital dos EUA foi a mais recente tentativa de Trump de testar o alcance de sua autoridade legal. bl (AP, Reuters)

