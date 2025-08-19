Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Espero que Putin seja bom nas negociações, diz Trump sobre fim do conflito Rússia-Ucrânia

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que espera que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, "seja bom" nas negociações para o fim do conflito com a Ucrânia, "senão será uma situação difícil", em entrevista para a Fox News, nesta terça-feira. Para ele, o homólogo ucraniano, Volodymir Zelenski, também precisa "demonstrar flexibilidade" para encerrar a guerra no Leste Europeu.

"Não acho que Putin e Zelenski são melhores amigos, mas estão 'se dando' melhor do que o esperado. Estamos marcando uma reunião entre eles", disse, ao dizer que os líderes dos países em guerra devem ser responsáveis por "dar as ordens".

Na entrevista, Trump culpou novamente o ex-presidente democrata dos EUA Barack Obama pela situação da Crimeia. "Foi uma das situações mais burras que eu já vi", disparou.

