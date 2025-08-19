Djokovic e Danilovic são eliminados na estreia nas duplas mistas do US Open

Djokovic e Danilovic foram superados pelos russos Daniil Medvedev e Mirra Andreeva com parciais de 4-2 e 5-3, após 43 minutos de um duelo movimentado na quadra central de Flushing Meadows, em Nova York.

Em sua primeira aparição desde Wimbledon, o sérvio Novak Djokovic foi derrotado nesta terça-feira (19) ao lado de sua compatriota Olga Danilovic na primeira rodada do renovado torneio de duplas mistas do US Open.

Aos 38 anos, 'Nole' vem guardando forças desde que foi derrotado na semifinal de Wimbledon, em julho, para o grande desafio do US Open, sua última oportunidade na temporada de conquistar seu aguardado 25º título de Grand Slam.

Após desistir de disputar os Masters 1000 do Canadá e de Cincinnati, ele entrará na disputa pelo seu quinto título no US Open a partir de domingo.

A dupla que formou com Danilovic, 41ª no ranking da WTA, foi amplamente superada no primeiro set pela jovem Andreeva e por Medvedev, campeão do US Open em 2021 vencendo Djokovic na final.

Com vantagem de 3-2 na segunda parcial, os sérvios desperdiçaram dois set points para forçar o tie break decisivo de dez pontos.