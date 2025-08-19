Deputado finlandês de 30 anos morre dentro do Parlamento

Um deputado finlandês de 30 anos de idade morreu nesta terça-feira (19) no edifício do Parlamento em Helsinque, anunciou o serviço de imprensa do Legislativo. "A pessoa falecida no edifício do Parlamento no dia 19 de agosto é Eemeli Peltonen, um deputado em seu primeiro mandato", indicou um comunicado, sem detalhar as causas da morte.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Segundo a polícia, Peltonen, do Partido Social-Democrata finlandês, morreu por volta das 08h GMT (5h em Brasília). A instituição destacou que "as causas do falecimento estão sendo investigadas, mas não se suspeita de um ato criminoso nesta etapa". O presidente finlandês, Alexander Stubb, assim como vários deputados, lamentaram a notícia. A bandeira finlandesa estava a meio mastro nesta terça-feira em frente ao Parlamento, localizado no centro de Helsinque, em sinal de luto.