Declínio populacional provoca encolhimento do Exército da Coreia do Sul

Com número de homens jovens em queda, Coreia do Sul viu seu contingente de militares encolher 20% nos últimos seis anos. Ministério da Defesa afirma que déficit já vem causando problemas para recrutar suboficiais.O contingente das Forças Armadas da Coreia do Sul encolheu 20% nos últimos seis anos, caindo de 563 mil para 450 mil militares, em grande parte devido à forte queda no número de homens em idade de alistamento obrigatório no país, que enfrenta uma grave crise demográfica, em decorrência da baixa taxa de natalidade e rápido envelhecimento da população. A queda acentuada no número de homens aptos para o serviço militar também está causando déficit no número de oficiais e suboficiais e pode resultar em dificuldades operacionais se a tendência continuar, informou o Ministério da Defesa da Coreia do Sul em um relatório divulgado neste mês de agosto. O documento foi elaborado após uma solicitação da congressista Choo Mi-ae, do governista Partido Democrata (PD), que divulgou o relatório à imprensa. O exército sul-coreano vem diminuindo de forma constante desde o início dos anos 2000, quando chegou a contar com cerca de 690 mil militares. O ritmo de redução acelerou no fim da década de 2010 e, em 2019, o exército já contava com cerca de 563 mil militares da ativa e oficiais. Entre 2019 e 2025, a população masculina com 20 anos na Coreia do Sul - — idade em que a maioria dos que passam no exame físico se alista para o serviço militar - caiu 30%, chegando a 230 mil. Atualmente, o serviço tem duração de 18 meses. Homens aptos serviam 36 meses em 1953, quando a Guerra da Coreia terminou. Já a vizinha e rival Coreia do Norte possui um exército de cerca de 1,2 milhão de soldados na ativa, de acordo com uma estimativa do Ministério da Defesa sul-coreano feita em 2022. No entanto, segundo especialistas, isso não significa necessariamente que as Forças Armadas da Coreia do Norte estejam em uma situação mais confortável. O Norte, por exemplo, enfrenta seus próprios problemas de declínio na taxa de natalidade. Além disso, sua tecnologia está muito atrás da do Sul. O orçamento de defesa da Coreia do Sul, que foi de mais de 61 trilhões de wons (US$ 43,9 bilhões) em 2025, é maior que o tamanho estimado de toda a economia da Coreia do Norte. Ainda assim, o exército sul-coreano tem um déficit de 50 mil soldados em relação ao número considerado adequado para manter a prontidão de defesa, segundo o ministério. Já entre os suboficiais, como sargentos, o déficit chega a 21 mil. A Coreia do Sul é uma das sociedades que mais envelhecem no mundo e tem a menor taxa de fecundidade global: 0,75 em 2024, que representa o número médio de filhos que uma mulher deve ter ao longo da vida reprodutiva. Normalmente, são necessários 2,1 nascimentos por mulher necessários para manter uma população estável. Para efeito de comparação, a taxa de fecundidade registrada no último Censo no Brasil foi de 1,6 por mulher. O número de cidadãos de etnia coreana no país caiu 0,2% em 2024 em relação ao ano anterior, para 49,76 milhões, marcando o quarto ano consecutivo de queda. A queda geral na população só não foi maior por causa de cerca de 2 milhões de imigrantes que residem no país. O envelhecimento da população também tem avançado, com quase 1 em cada 5 sul-coreanos tendo 65 anos ou mais. A população sul-coreana, que atingiu o pico de 51,8 milhões em 2020, arrisca cair para 36,2 milhões até 2072, de acordo com projeções.