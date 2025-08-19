Brasil suspende pacto de não comercializar soja de terras desmatadas na Amazônia

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), regulador de concorrência no Brasil, suspendeu uma moratória de grandes empresas que se comprometiam a não comprar soja proveniente de terras desmatadas na Amazônia, uma decisão fortemente criticada por ONGs ambientalistas, a três meses da COP30 em Belém. O Cade anunciou na noite de segunda-feira (18) a suspensão como uma "medida preventiva", alegando que o pacto, vigente desde 2006, é um "acordo anticompetitivo entre concorrentes que prejudica a exportação de soja".

Trinta empresas exportadoras signatárias da moratória, entre elas gigantes como a americana Cargill e a francesa Louis Dreyfus, têm dez dias para se desvincular, sob pena de fortes multas. O Cade decidiu abrir um processo administrativo contra essas empresas, após receber uma solicitação da Comissão de Agricultura da Câmara de Deputados. Muitos parlamentares representam o poderoso lobby do agronegócio, um dos motores de crescimento do país, o maior exportador de soja do mundo. A moratória foi assinada em 2006 por representantes da indústria da soja, sob pressão principalmente do mercado europeu diante do aumento do desmatamento na floresta amazônica.

Os signatários se comprometeram a não comercializar soja proveniente de terras desmatadas na Amazônia a partir de 2008. A suspensão gerou uma onda de críticas de organizações como a Mighty Earth, que afirmou que "pavimenta o caminho para ainda mais desmatamento em um dos ecossistemas mais vitais do planeta". "É inacreditável que a moratória tenha sido suspensa a apenas três meses da COP30", a conferência da ONU sobre o clima, que será realizada em novembro em Belém do Pará, lamentou por sua vez Cristiane Mazetti, representante do Greenpeace Brasil, citada em um comunicado.