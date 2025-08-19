Aliados da Ucrânia se reúnem com a esperança de avanços nas negociações de paz

Os aliados da Ucrânia se reúnem nesta terça-feira (19) para debater o resultado das recentes conversações que visam acabar com a guerra com a Rússia, após os indícios de que Vladimir Putin e Volodimir Zelensky poderiam se encontrar para negociar a paz. As esperanças de um avanço aumentaram depois que o presidente ucraniano e os líderes europeus se reuniram na segunda-feira em Washington com Donald Trump, que afirmou que também conversou por telefone com seu homólogo russo.

A guerra na Ucrânia, que matou dezenas de milhares de pessoas, está praticamente estagnada, apesar de alguns avanços recentes da Rússia. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Serguei Lavrov, afirmou nesta terça-feira que qualquer acordo de paz com Kiev deve levar em consideração "os interesses de segurança" de Moscou. "Sem respeito pelos interesses de segurança da Rússia, sem respeito total pelos direitos dos russos e dos falantes de russo que vivem na Ucrânia, não se pode falar de acordos de longo prazo", disse Lavrov ao canal de TV estatal Rossiya 24. O ministro também mencionou a possibilidade de uma reunião entre Putin e Zelensky, que seria a primeira desde a invasão russa há mais de três anos, mas destacou que o encontro deverá ser preparado "minuciosamente".

- "Coalizão de voluntários" - Quase 30 aliados de Kiev se reunirão nesta terça-feira por videoconferência para abordar os avanços, afirmou o presidente francês, Emmanuel Macron, que esteve em Washington na segunda-feira para o encontro com Trump. A reunião da denominada "coalizão de voluntários" os "manterá informados sobre o que for decidido", declarou Macron ao canal de notícias francês LCI. "Imediatamente depois, começaremos a trabalhar de forma concreta com os americanos".

O presidente francês e o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, copresidem a reunião, na qual serão discutidos "os próximos passos" para a Ucrânia, informou um porta-voz do governo britânico à AFP. Macron sugeriu que Genebra poderia receber o encontro Putin-Zelensky, mas afirmou que "depende da Ucrânia" decidir se fará concessões territoriais, incluindo partes da região leste do Donbass, que permanecem sob seu controle. O ministro suíço das Relações Exteriores, Ignazio Cassis, afirmou que seu país ofereceria "imunidade" ao presidente russo caso ele viaje para "uma conferência de paz", apesar da ordem de prisão internacional contra o chefe do Kremlin.

- Aberto às conversas - Trump, que se reuniu na semana passada com Putin no Alasca, escreveu em sua rede Truth Social, após as reuniões de segunda-feira, que "todos estão muito felizes com a possibilidade de PAZ para Rússia e Ucrânia". "Após as reuniões, telefonei para o presidente Putin e iniciei os preparativos para um encontro entre o presidente Putin e o presidente Zelensky, em local a ser definido", acrescentou.