AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL DE QUARTA-FEIRA, 20 DE AGOSTO DE 2025 ATÉ QUARTA-FEIRA, 27 DE AGOSTO DE 2025

A hora e a data dos eventos são expressas no horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

QUARTA-FEIRA, 20 DE AGOSTO DE 2025

Américas

 (+) QUITO (Equador) - Indígenas protestam por descumprimento do governo em suspender atividades petrolíferas dentro de uma reserva amazônica -  12H30

 BUENOS AIRES (Argentina) - Deputados debatem vetos de Milei sobre PCDs, aposentadorias e moratória previdenciária -  13H00

 BRASÍLIA (Brasil) - Ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro é julgado por suposta conspiração golpista -  (até 30 de Setembro)

 (+) BOGOTÁ (Colômbia) - Cúpula de países da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA) -  (até 22)

Europa

 OSLO (Noruega) - Extinction Rebellion protesta com Greta Thunberg para exigir que a Noruega pare a produção de petróleo -  (até 22)

 COLÔNIA (Alemanha) - Salão internacional do video game Gamescom -  (até 24)

Esportes

 RIO DE JANEIRO (Brasil) - Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica -  (até 24)

 MONTEVIDÉU (Uruguai) - Futebol : Copa Libertadores, oitavas-de-final -  (até 22)

SÁBADO, 23 DE AGOSTO DE 2025

Américas

 (+) CARACAS (Venezuela) - Batalha de outfits -  15H00

DOMINGO, 24 DE AGOSTO DE 2025

Américas

 (+) BLACK ROCK CITY (Estados Unidos) - Festival Burning Man 2025 -  (até 1 de Setembro)

TERÇA-FEIRA, 26 DE AGOSTO DE 2025

Américas

 WASHINGTON (Estados Unidos) - Dados do consumo -  12H00

QUARTA-FEIRA, 27 DE AGOSTO DE 2025

Europa

 VENEZA (Itália) - Festival de Cinema de Veneza -  (até 6 de Setembro)

