AGENDA INTERNACIONAL DE QUARTA-FEIRA, 20 DE AGOSTO DE 2025 ATÉ QUARTA-FEIRA, 27 DE AGOSTO DE 2025 A hora e a data dos eventos são expressas no horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

QUARTA-FEIRA, 20 DE AGOSTO DE 2025 Américas

(+) QUITO (Equador) - Indígenas protestam por descumprimento do governo em suspender atividades petrolíferas dentro de uma reserva amazônica - 12H30 BUENOS AIRES (Argentina) - Deputados debatem vetos de Milei sobre PCDs, aposentadorias e moratória previdenciária - 13H00 BRASÍLIA (Brasil) - Ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro é julgado por suposta conspiração golpista - (até 30 de Setembro)

(+) BOGOTÁ (Colômbia) - Cúpula de países da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA) - (até 22) Europa OSLO (Noruega) - Extinction Rebellion protesta com Greta Thunberg para exigir que a Noruega pare a produção de petróleo - (até 22)

COLÔNIA (Alemanha) - Salão internacional do video game Gamescom - (até 24) Esportes RIO DE JANEIRO (Brasil) - Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica - (até 24)