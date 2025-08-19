AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS
AGENDA INTERNACIONAL DE QUARTA-FEIRA, 20 DE AGOSTO DE 2025 ATÉ QUARTA-FEIRA, 27 DE AGOSTO DE 2025
A hora e a data dos eventos são expressas no horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.
(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas
(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas
QUARTA-FEIRA, 20 DE AGOSTO DE 2025
Américas
(+) QUITO (Equador) - Indígenas protestam por descumprimento do governo em suspender atividades petrolíferas dentro de uma reserva amazônica - 12H30
BUENOS AIRES (Argentina) - Deputados debatem vetos de Milei sobre PCDs, aposentadorias e moratória previdenciária - 13H00
BRASÍLIA (Brasil) - Ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro é julgado por suposta conspiração golpista - (até 30 de Setembro)
(+) BOGOTÁ (Colômbia) - Cúpula de países da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA) - (até 22)
Europa
OSLO (Noruega) - Extinction Rebellion protesta com Greta Thunberg para exigir que a Noruega pare a produção de petróleo - (até 22)
COLÔNIA (Alemanha) - Salão internacional do video game Gamescom - (até 24)
Esportes
RIO DE JANEIRO (Brasil) - Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica - (até 24)
MONTEVIDÉU (Uruguai) - Futebol : Copa Libertadores, oitavas-de-final - (até 22)
SÁBADO, 23 DE AGOSTO DE 2025
Américas
(+) CARACAS (Venezuela) - Batalha de outfits - 15H00
DOMINGO, 24 DE AGOSTO DE 2025
Américas
(+) BLACK ROCK CITY (Estados Unidos) - Festival Burning Man 2025 - (até 1 de Setembro)
TERÇA-FEIRA, 26 DE AGOSTO DE 2025
Américas
WASHINGTON (Estados Unidos) - Dados do consumo - 12H00
QUARTA-FEIRA, 27 DE AGOSTO DE 2025
Europa
VENEZA (Itália) - Festival de Cinema de Veneza - (até 6 de Setembro)