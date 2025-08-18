Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Zelensky se declara pronto para encontro bilateral com Putin para terminar a guerra

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, se declarou nesta segunda-feira (18) disposto a se reunir com o mandatário russo, Vladimir Putin, para pôr fim à guerra desencadeada após a invasão à Ucrânia há três anos e meio.

"Confirmei, e todos os líderes europeus me apoiaram, que estamos prontos para uma reunião bilateral com Putin", declarou Zelensky à mídia ucraniana nas proximidades da Casa Branca, após se reunir com o presidente americano, Donald Trump, juntamente com vários líderes europeus.

