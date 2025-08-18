Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Zelensky insiste na necessidade de garantias de segurança dos EUA antes de reunião com Trump

Zelensky insiste na necessidade de garantias de segurança dos EUA antes de reunião com Trump

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou que discutirá as garantias de segurança ocidentais para seu país durante uma reunião nesta segunda-feira (18) com o presidente americano, Donald Trump, e líderes europeus. 

"Teremos tempo para discutir a arquitetura das garantias de segurança. Isso é realmente o mais importante", disse Zelensky em conversas com o enviado especial de Trump à Ucrânia, Keith Kellogg.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

sct/sms/mr/db/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua rússia ucrânia

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar