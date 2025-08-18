Zelenski pode acabar com a guerra quase imediatamente, se quiser, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na noite deste domingo, 17, que o presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski, "pode acabar com a guerra com a Rússia quase imediatamente, se ele quiser, ou ele pode continuar a lutar".

Em publicação na rede Truth Social, Trump ainda provocou o ex-presidente dos EUA Barack Obama: "Não dá para voltar atrás depois que Obama cedeu a Crimeia (12 anos atrás, sem um tiro ser disparado!), e NADA DE ENTRAR NA OTAN PELA UCRÂNIA. Algumas coisas nunca mudam!!!".