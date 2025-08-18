Trump promete liderar movimento para eliminar eleições pelo correio e urnas eletrônicas nos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que pretende eliminar as cédulas enviadas pelo correio e também as urnas eletrônicas no país. Segundo ele, os equipamentos "custam dez vezes mais do que o sofisticado e preciso papel com marca dágua, que é mais rápido e não deixa NENHUMA DÚVIDA, ao fim da noite, sobre quem VENCEU e quem PERDEU a eleição". Em publicação na Truth Social, Trump escreveu que vai "liderar um movimento para acabar com as CÉDULAS PELO CORREIO e também, já que estamos nisso, com as MÁQUINAS DE VOTAÇÃO altamente 'inexatas', muito caras e seriamente controversas", escreveu.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O republicano afirmou, sem apresentar qualquer tipo de prova ou estudo, que os EUA seriam o único país do mundo que usa votação pelo correio e que todos os demais "abandonaram porque encontraram FRAUDE ELEITORAL MACIÇA". O presidente norte-americano disse que iniciará o esforço para encerrar o modelo por meio da assinatura de uma ordem executiva, mas reconheceu que a iniciativa "será fortemente contestada pelos democratas porque eles trapaceiam em níveis jamais vistos". Na mensagem, ele defendeu que "os Estados são apenas um agente do governo federal na contagem e apuração dos votos" e que devem seguir a orientação da Casa Branca "PELO BEM DO NOSSO PAÍS". Trump atacou novamente os democratas, dizendo que, com políticas como "fronteiras abertas, homens competindo em esportes femininos, ideologia transgênero e 'WOKE' para todos", o partido seria "praticamente inelegível" sem o voto pelo correio.