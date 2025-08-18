Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump diz que Europa fornecerá garantias de segurança à Ucrânia e os EUA coordenarão

Trump diz que Europa fornecerá garantias de segurança à Ucrânia e os EUA coordenarão

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta segunda-feira (18), após conversar com líderes europeus, que a Europa poderia oferecer garantias de segurança à Ucrânia como parte de um acordo de paz com a Rússia, no qual Washington teria um papel de coordenação.

"Na reunião, discutimos sobre as garantias de segurança para a Ucrânia, sobre quais poderiam ser oferecidas pelos diferentes países europeus, em coordenação com os Estados Unidos", escreveu Trump em sua rede Truth Social.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

dk/st/nn/am

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua rússia ucrania

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar