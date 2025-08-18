Trump diz que começou a organizar cúpula entre Putin e Zelensky
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira (18) que começou a organizar uma cúpula entre os mandatários da Rússia, Vladimir Putin, e da Ucrânia, Volodimir Zelensky, à qual seguirão conversas a três partes nas quais ele participaria.
"Após concluir as reuniões, liguei para o presidente Putin e iniciei os preparativos para um encontro, em um local a ser determinado, entre o presidente Putin e o presidente Zelensky", declarou Trump depois de receber o ucraniano e líderes europeus na Casa Branca.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
"Depois dessa reunião, teremos uma trilateral, da qual participariam os dois presidentes e eu", acrescentou.
dk/aha/ad/nn/amDúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente