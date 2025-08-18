Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Swatch retira anúncio após acusações de racismo na China

Autor AFP
Tipo Notícia

A empresa suíça de relógios Swatch pediu desculpas e retirou um anúncio publicitário que mostrava um modelo pesticando os cantos dos olhos, após acusações de racismo e pedidos de boicote nas redes sociais chinesas. 

Em uma mensagem publicada no sábado no Instagram e na rede social chinesa Weibo, a Swatch reconheceu as "preocupações recentes sobre a representação de um modelo" na publicidade e anunciou a decisão de retirar a peça de veiculação.

"Pedimos sinceras desculpas por qualquer desconforto ou mal-entendido que possa ter causado", escreveu a empresa.

Muitos chineses expressaram insatisfação com a resposta da empresa e insistiram nos pedidos de boicote às marcas do Grupo Swatch, que incluem Blancpain, Longines e Tissot.

Um usuário da rede social Weibo com mais de um milhão de seguidores acusou o grupo de "racismo contra os chineses" e exigiu uma punição.

Outras pessoas incentivaram os consumidores a boicotar a empresa.

A China é um dos maiores mercados do Grupo Swatch e a indústria de relógios enfrenta uma queda na demanda no país.

Em julho, o grupo anunciou uma queda de 11,2% nas vendas líquidas durante o primeiro semestre do ano, consequência da redução do consumo na China, Hong Kong e Macau, assim como nos mercados do sudeste asiático, que "dependem muito do turismo chinês", segundo a empresa suíça.

A Swatch não é a primeira marca estrangeira acusada de racismo na China. 

O grupo Dolce & Gabbana foi muito criticado em 2018 por vídeos promocionais que mostravam uma modelo chinesa usando 'hashi' de forma desajeitada para comer um prato de comida italiana.

Em 2023, a Dior provocou polêmica com um anúncio que também mostrava um modelo esticando o canto do olho.

Tags

china cultura

