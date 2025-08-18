Quase 200 ativistas, incluindo Greta Thunberg, bloqueiam principal refinaria da Noruega

Quase 200 ativistas ambientais, incluindo a sueca Greta Thunberg, bloquearam a maior refinaria da Noruega nesta segunda-feira (18) para exigir que o país encerre sua indústria de petróleo e gás, disseram organizadores e a polícia. Ativistas da Extinction Rebellion sentaram-se na estrada, bloqueando o acesso à refinaria de Mongstad, em Bergen, na costa sudoeste da Noruega, enquanto caiaques e veleiros bloqueavam a entrada do porto.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Estamos aqui porque está perfeitamente claro que não há futuro no petróleo. Os combustíveis fósseis levam à morte e à destruição", afirmou Greta Thunberg em um comunicado, acrescentando que seus produtores como a Noruega "têm sangue nas mãos". Ao emitir gases de efeito estufa, os combustíveis fósseis alimentam o aquecimento global. A polícia informou que estava no local desde as 7h GMT (4h em Brasília) e continuava monitorando a situação. Os ativistas anunciaram que planejam continuar o movimento ao longo da semana na Noruega em uma série de manifestações.

A Mongstad pertence à gigante Equinor, controlada majoritariamente pelo Estado norueguês. Os ativistas exigem que os líderes noruegueses implementem um "plano de eliminação gradual do petróleo e gás". A Noruega é frequentemente criticada por seu petróleo e gás, dos quais é o maior produtor da Europa.