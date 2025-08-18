Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Presidente finlandês afirma que Putin não é confiável

Presidente finlandês afirma que Putin não é confiável

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O presidente finlandês, Alexander Stubb, considerou nesta segunda-feira (18) que o governante russo, Vladimir Putin, não é uma pessoa confiável, em declarações feitas ao deixar uma reunião na Casa Branca com os presidentes americano, Donald Trump, ucraniano, Volodimir Zelensky, e vários líderes europeus.

"Raramente Putin é alguém digno de confiança. Teremos então que ver se ele tem a coragem de participar de uma reunião trilateral ou se, mais uma vez, tenta ganhar tempo", disse Stubb à imprensa finlandesa.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

ank-cbw/phs/nn/am

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua rússia ucrania

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar