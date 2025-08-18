Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Polícia de Nova York bloqueia Times Square após ameaça de bomba

Polícia de Nova York bloqueia Times Square após ameaça de bomba

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Os departamentos de Polícia e de Bombeiros de Nova York, nos Estados Unidos, foram acionados na manhã desta segunda-feira, 18, para uma ameaça de bomba na Times Square, região mais movimentada da cidade.

A polícia local informou no X (antigo Twitter) que o cruzamento foi esvaziado e isolado para uma investigação e pediu que as pessoas evitassem a região por volta das 11h13 no horário local (12h13 no horário de Brasília).

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

O espaço foi liberado para pedestres e veículos pouco mais de uma hora depois, quando o esquadrão antibombas constatou que não havia ameaça.

O jornal NBC afirmou que a averiguação começou após os agentes encontrarem um dispositivo cilíndrico do lado de fora de uma subestação da polícia. Ainda segundo o NBC, uma câmera de monitoramento registrou o momento que um homem deixou o objeto no local. Ele ainda não foi identificado.

Nas redes sociais, testemunhas compartilharam vídeos da região esvaziada.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar