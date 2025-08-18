Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS DA AFP

PRINCIPAIS NOTÍCIAS

BOLÍVIA ELEIÇÕES: Bolívia definirá presidente em 2º turno entre dois candidatos de direita

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Zelensky e líderes europeus negociam em Washington os termos de um acordo de paz

=== BOLÍVIA ELEIÇÕES === 

LA PAZ:

Bolívia definirá presidente em 2º turno entre dois candidatos de direita

A Bolívia definirá o presidente em um segundo turno entre Rodrigo Paz, um senador de centro-direita, que se tornou a surpresa do primeiro turno, e o ex-presidente de direita Jorge "Tuto" Quiroga, segundo os resultados preliminares oficiais que confirmam o declínio da esquerda que governou o país por 20 anos.

(Bolívia eleições, 700 palavras, já transmitida)

FOTOS, VÍDEO, INFOGRAFIA

LA PAZ:

Um senador e um ex-presidente, os candidatos do 2º turno na Bolívia

O próximo presidente da Bolívia será decidido entre um senador e um ex-presidente, em um segundo turno inédito entre duas candidaturas de direita após 20 anos de governos de esquerda liderados por Evo Morales.

(Bolívia eleições política, 580 palavras, já transmitida)

LA PAZ:

Quatro pontos-chave da surpreendente eleição presidencial da Bolívia

O primeiro turno das eleições presidenciais na Bolívia marca o fim de uma era. A esquerda deixará o poder após 20 anos e dois candidatos de direita disputarão a presidência no segundo turno, em um sinal de mudança no modelo econômico.

(Bolívia eleições, 600 palavras, já transmitida)

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

WASHINGTON:

Zelensky e líderes europeus negociam em Washington os termos de um acordo de paz

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, e vários líderes europeus visitam Washington nesta segunda-feira (18) para discutir com Donald Trump uma possível saída para a guerra na Ucrânia, que poderia incluir garantias de segurança para Kiev, mas também concessões territoriais.

(EUA Ucrânia Rússia UE conflito diplomacia paz, 890 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

KIEV:

O que se sabe sobre as regiões ucranianas ocupadas pela Rússia

O futuro de várias regiões ocupadas pelas tropas russas está no centro das negociações diplomáticas para encontrar uma solução para a invasão russa da Ucrânia. 

(Ucrâni Rússia conflito diplomacia)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===

-- AMÉRICAS

SAN JUAN:

Furacão Erin ameaça voltar a se intensificar ao se aproximar das Bahamas

O furacão Erin poderia voltar a se intensificar nos próximos dias ao se aproximar das Bahamas, no Caribe, uma região do Atlântico que já foi afetada por fortes ventos e chuvas, com risco de enchentes e deslizamentos de terra, alertou o serviço meteorológico dos Estados Unidos neste domingo (18).

(EUA enchentes clima meteorologia Caribe, já transmitida)

-- EUROPA

MADRI:

Espanha e Portugal combatem mais de 20 grandes incêndios que já deixaram seis mortos

Milhares de bombeiros, apoiados por militares, helicópteros e aeronaves de países vizinhos, trabalham nesta segunda-feira(18) para combater mais de 20 incêndios no oeste da Espanha e em Portugal, que já deixaram seis mortos, enquanto a onda de calor que alimentou as chamas se aproxima do fim.

(Espanha Portugal incêndios, 620 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

BAILE HERCULANE:

Cidade termal fantasma devastada pela corrupção volta à vida na Romênia

A cidade romena de Baile Herculane, que já foi apreciada pelos imperadores por suas águas termais, sofreu um grande declíncio com a corrupção, refletida em suas fachadas deterioradas, grafites e escombros, até que alguns alguns jovens arquitetos chegaram à região determinados a resgatar a localidade.

(Romênia história cultura corrupção turismo)

=== SOCIEDADE, ARTES E MEIO AMBIENTE ===

BALKH:

Seca e inundações repentinas forçam afegãos a abandonar suas casas

Ao lado de pequenas malas com seus pertences, Maruf espera por um veículo que o levará embora, junto com sua família, de sua aldeia, no norte do Afeganistão, onde a terra, impactada pela seca, não produz nada há anos.

(Afeganistão clima seca refugiados agricultura, 590 palavras, já transmitida)

=== ESPORTES ===

- FUTEBOL

Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

- TÊNIS 

Acompanhamento das finais do Masters 1000 e do WTA 1000 de Cincinnati

