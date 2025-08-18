Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Número de mortos em explosão de fábrica de armas na Rússia sobe para 20

AFP
Notícia

O número de mortos na explosão em uma fábrica de armas na região russa de Ryazan subiu para 20, com mais de 100 feridos, anunciaram as autoridades locais nesta segunda-feira, que também informaram a abertura de uma investigação por violações das normas de segurança.

O balanço inicial era de 11 mortos após a explosão ocorrida na sexta-feira na fábrica Elastik, 200 quilômetros ao sudeste de Moscou, dedicada à produção de explosivos e munições, segundo a imprensa.

"Vinte pessoas morreram em consequência do acidente", anunciaram as autoridades locais nesta segunda-feira no Telegram. Outras 134 pessoas ficaram feridas e 31 permanecem hospitalizadas. 

O canal russo no Telegram 112, conhecido por seus vínculos com as forças de segurança, afirmou que a explosão ocorreu devido à detonação acidental de um projétil. 

A fábrica já havia recebido várias advertências das autoridades por violações das normas de segurança, acrescentou a mesma fonte. 

As operações de resgate prosseguiam nesta segunda-feira, três dias após o acidente.

O Comitê de Investigação abriu um inquérito criminal por violação das normas de segurança industrial e informou que a explosão não foi provocada por um ataque ucraniano.

Desde o início da ofensiva russa na Ucrânia em 2022, Kiev responde com ataques à infraestrutura industrial russa. 

Explosões ou incêndios acidentais são comuns na Rússia devido à deterioração das infraestruturas, geralmente do período soviético, ou à violação das normas de segurança. 

Em 2021, uma explosão acidental matou 17 pessoas na mesma fábrica. Funcionários do local foram condenados à prisão.

