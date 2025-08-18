Novo ataque russo à Ucrânia deixa quatro mortos pouco antes do encontro entre Trump e Zelenski

Um novo ataque russo à cidades ucranianas durante a madrugada desta segunda-feira, 18, deixou quatro pessoas mortas e, pelo menos, outras 29 feridas. A nova investida aconteceu horas antes do encontro entre o presidente do país, Volodmir Zelenski, e o presidente americano , Donald Trump, para dialogar sobre o fim da guerra da Rússia na Ucrânia. Os ataques aéreos foram direcionados às regiões de Sumi, Odessa e Kharkiv. Prédios residenciais foram atingidos. Entre os mortos estão uma criança e um adolescente de 15 anos.

"A Rússia continua matando civis deliberadamente", denunciou Andriyi Yermak, chefe de gabinete da presidência da Ucrânia em publicação no Telegram junto à imagens de um prédio em chamas em Kharkiv. Zelenski já está nos Estados Unidos, onde se reunirá com Trump na manhã desta segunda-feira. Mas, mesmo antes de sua chegada, Trump já descartou a possibilidade da Ucrânia recuperar a região da península da Crimeia, ocupada pela Rússia, ou ingressar na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Zelenski visitará a Casa Branca na segunda-feira para uma reunião de alto risco, após o presidente Donald Trump ter apoiado o acordo de paz proposto pela Rússia, que exigiria que a Ucrânia cedesse grande parte de seu território. Líderes europeus disseram no domingo (17) que se juntariam a Zelenski, em seu esforço para apresentar uma frente unida contra a Rússia.

Em uma reunião entre Trump e o presidente russo Vladimir Putin, na sexta-feira, 15, no Alasca, o líder americano cedeu à abordagem de Putin em relação à Ucrânia, dando-lhe carta branca para continuar sua guerra invasiva sem maiores penalidades, enquanto se aguardam as negociações sobre um acordo de paz mais amplo. O que aconteceu no Alasca? Na reunião de sexta-feira em uma base militar americana no Alasca, Trump adotou a preferência de Putin por buscar um acordo de paz abrangente que exigiria que a Ucrânia cedesse território à Rússia.

Trump estendeu um tapete vermelho e aplaudiu Putin, que está sob sanções dos EUA e enfrenta um mandado de prisão internacional por acusações de crimes de guerra. Os dois riram e conversaram calorosamente. Na reunião, Putin ofereceu um cessar-fogo com a Ucrânia com base nas atuais linhas de batalha e uma promessa por escrito de não atacar a Ucrânia ou qualquer país europeu novamente. Putin já quebrou promessas semelhantes antes. Trump abandonou sua exigência de um cessar-fogo imediato em favor de um tratado de paz rápido que exigiria que a Ucrânia cedesse a região de Donbass à Rússia, mesmo as áreas não ocupadas por tropas russas.

Ignorar as negociações de cessar-fogo e ir direto para um acordo de paz tem sido uma exigência de Putin no longo esforço diplomático para encerrar a guerra na Ucrânia, que começou em 2022, quando a Rússia invadiu o país. Isso também permitiria que a Rússia partisse diretamente para as negociações sobre trocas de terras e outras demandas onerosas à Ucrânia. Como a Ucrânia e a UE reagiram? Em meio aos contratempos para a Ucrânia, autoridades em Kiev encontraram um vislumbre de esperança. Elas se agarraram a uma proposta dos EUA de incluir garantias de segurança para a Ucrânia, destinadas a impedir futuras agressões russas, em um potencial acordo de paz.