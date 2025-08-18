Nice contrata atacante espanhol Kevin Carlos

O Nice, da França, anunciou nesta segunda-feira (18) a contratação do atacante espanhol Kevin Carlos, de 24 anos, que estava no Basel, da Suíça, e assinou até junho de 2030.

Depois de estrear como profissional na Espanha, onde disputou a segunda divisão pelo Huesca, Carlos se destacou no futebol suíço pelo Yverdon, onde marcou 14 gols em 34 jogos na temporada 2023/2024.