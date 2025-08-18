Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Nice contrata atacante espanhol Kevin Carlos

Autor AFP
Tipo Notícia

O Nice, da França, anunciou nesta segunda-feira (18) a contratação do atacante espanhol Kevin Carlos, de 24 anos, que estava no Basel, da Suíça, e assinou até junho de 2030.

Depois de estrear como profissional na Espanha, onde disputou a segunda divisão pelo Huesca, Carlos se destacou no futebol suíço pelo Yverdon, onde marcou 14 gols em 34 jogos na temporada 2023/2024.

Ele chegou ao Basel em agosto do ano passado e conquistou os títulos do Campeonato Suíço e da Copa da Suíça, com 15 gols em 39 jogos entre todas as competições.

Segundo diferentes fontes próximas à negociação, o valor da contratação de Kevin Carlos foi de 6 milhões de euros (aproximadamente R$ 38 milhões na cotação atual).

