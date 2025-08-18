Mulher que vendeu cetamina que matou Mathew Perry vai se declarar culpada

Jasveen Sangha, de 42 anos, vai admitir várias acusações, incluindo uma por distribuição de cetamina que leva à morte ou a lesões corporais graves, em relação ao falecido Perry.

Uma mulher apelidada de "Rainha da Cetamina" concordou em se declarar culpada por fornecer as drogas que mataram o ator de "Friends" Matthew Perry, disse na segunda-feira (18) o Departamento de Justiça dos Estados Unidos.

Espera-se que ela faça sua declaração formal de culpa nas próximas semanas. Sangha tem dupla cidadania americana e britânica e está detida desde agosto de 2024.

A mulher, que fornecia drogas a clientes de alto nível econômico e celebridades, será a quinta pessoa a admitir ter participado da morte do ator, que lutou abertamente durante décadas contra seu vício em entorpecentes.

Perry, que marcou uma geração com seu papel do sarcástico Chandler Bing em "Friends", foi encontrado morto na jacuzzi de sua casa em 28 de outubro de 2023.

A autópsia determinou que ele morreu devido a "efeitos agudos da cetamina", um potente anestésico que o ator, dependente químico em recuperação, tomava como parte de uma terapia supervisionada.