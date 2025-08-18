Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ministro Flávio Dino diz que leis americanas não se aplicam em território brasileiro

Ministro Flávio Dino diz que leis americanas não se aplicam em território brasileiro

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino afirmou nesta segunda-feira (18) que a legislação estrangeira não tem validade no Brasil, depois que os Estados Unidos usaram uma de suas leis para sancionar o ministro Alexandre de Moraes, relator do julgamento contra Jair Bolsonaro.

Washington usou a Lei Magnitsky, um instrumento para sancionar pessoas acusadas de violações de direitos humanos no mundo, para punir Moraes, que conduz o processo contra Bolsonaro e suspendeu em 2024 a rede social X.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

"O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu a eficácia de decisões judiciais, leis, decretos, ordens executivas de Estados estrangeiros em nosso país", informou o Supremo em um comunicado.

Segundo a Constituição brasileira, decisões judiciais estrangeiras "só podem ser executadas no Brasil mediante homologação ou observados os mecanismos de cooperação judiciária internacional", explicou Dino.

O ministro reafirmou esse princípio em uma decisão que invalidou decisões da justiça do Reino Unido contra o Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram) por ações interpostas por municípios brasileiros afetados pelos desastres ambientais de Mariana e Brumadinho.

Dino ordenou ao sistema financeiro que evitasse "imposições indevidas, tais como cancelamentos de contratos, bloqueios de ativos, transferências para o exterior (ou oriundas do exterior) por determinação de Estado estrangeiro".

Embora a decisão não mencione a Lei Magnitsky, uma fonte do tribunal indicou à AFP que, "na teoria", a decisão invalida essa norma no Brasil.

Os Estados Unidos reagiram afirmando que "nenhum tribunal estrangeiro pode invalidar as sanções dos Estados Unidos, nem salvar ninguém das graves consequências de violá-las".

No final de julho, os Estados Unidos bloquearam todos os bens e participações de Moraes nos Estados Unidos.

"Alexandre de Moraes é tóxico para todas as empresas legítimas e indivíduos que buscam acessar os Estados Unidos (...) aqueles que ofereçam apoio material a violadores de direitos humanos enfrentam risco de sanções", afirmou o Escritório de Assuntos do Hemisfério Ocidental do governo americano, em uma mensagem no X.

Para Washington, o ministro Alexandre de Moraes "é responsável por uma campanha opressiva de censura, detenções arbitrárias que violam os direitos humanos e julgamentos politizados, incluindo" o do ex-presidente Bolsonaro, acusado de tentativa de golpe e em prisão domiciliar.

O julgamento contra o ex-mandatário, aliado do presidente americano, Donald Trump, desencadeou uma crise diplomática e comercial entre Estados Unidos e Brasil.

A Corte dará a conhecer seu veredicto entre 2 e 12 de setembro.

jss/nn/am

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar