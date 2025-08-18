Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lula recebeu telefonema de Putin, que relatou reunião com Trump, diz Secom

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, conversou com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, nesta segunda-feira, 18, pela manhã. A informação foi confirmada em nota oficial divulgada pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom).

Segundo a Secom, a ligação partiu de Putin. O presidente russo relatou a Lula informações da conversa que teve com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na última sexta-feira, 15. Putin avaliou o encontro como positivo, segundo a Secom.

A conversa durou cerca de 30 minutos. A Secom disse que, "após abordar os diversos temas discutidos com o presidente Trump, Putin reconheceu o envolvimento do Brasil com o Grupo de Amigos da Paz, iniciativa conjunta com a China".

"O presidente Lula agradeceu o telefonema e reafirmou o apoio do Brasil a todos os esforços que conduzam a uma solução pacífica para o conflito entre Rússia e Ucrânia. Desejou também sucesso às continuadas negociações", afirmou a Secom, na nota.

Esta é a segunda vez que Lula conversa com Putin neste mês para discutir uma solução para a guerra na Ucrânia. No dia 9 de agosto, uma semana antes da reunião com Trump, o russo também telefonou a Lula para conversar sobre o assunto.

PUTIN LULA

