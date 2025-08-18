Líderes europeus se juntam a Zelenski para negociar paz com Trump

Macron, Merz e Starmer estão entre governantes que o acompanharão em Washington. Um dos objetivos é evitar que episódio de contrangimento no Salão Oval se repita em reunião decisiva.Líderes europeus e da Otan anunciaram que se juntarão ao presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, em reunião com Donald Trump sobre o fim da guerra na Ucrânia, marcada para esta segunda-feira (18/08), em Washington. O encontro na Casa Branca ocorre após a cúpula realizada entre o presidente americano e o russo, Vladimir Putin, no Alasca, na sexta-feira, que terminou de forma inconclusiva e nos termos postos por Moscou. No sábado, por telefone, Trump repassou para líderes europeus a proposta de que um acordo de paz poderia ser alcançado se a Ucrânia concordasse em ceder toda a região de Donbass para a Rússia, conforme relatado por agências de notícias. A presença dos governantes europeus ao lado de Zelenski faz parte de um esforço de construir a imagem de uma frente unida contra a Rússia – e de garantir que a reunião seja melhor do que a última entre os dois líderes, em fevereiro, quando Trump repreendeu o presidente ucraniano em encontro acalorado no Salão Oval, transmitido ao vivo. O chanceler federal alemão, Friedrich Merz, o presidente francês, Emmanuel Macron, e o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, estão entre os líderes que anunciaram que irão a Washington. Giorgia Meloni, primeira-ministra da Itália, também se juntará a eles, assim como o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, e Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia. Ainda não está claro se todos, ou apenas alguns deles, irão participar da reunião com Trump. Von der Leyen anunciou, no X, que participará das negociações "a pedido do presidente Zelenski". O gabinete do presidente Emmanuel Macron anunciou que ele viajará na segunda-feira para Washington "ao lado do presidente Zelenski". O presidente francês organizou neste domingo uma reunião virtual preparatória entre os envolvidos. Questionado após a reunião sobre a opinião de Trump de que "não havia necessidade" de um cessar-fogo e que, em vez disso, deveriam ser iniciadas imediatamente "negociações de paz", Von der Leyen respondeu inicialmente que o mais importante era "acabar com as mortes", independentemente do termo utilizado. Ela explicou que era importante realizar uma "reunião trilateral" entre a Ucrânia, a Rússia e os EUA, com "cronogramas claros". Zelenski disse concordar com von der Leyen e acrescentou que Kiev precisava dos EUA ao seu lado para garantir uma paz duradoura. sf (AP, ots)