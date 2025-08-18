Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Líderes da UE terão videoconferência sobre a Ucrânia na terça-feira

Líderes da UE terão videoconferência sobre a Ucrânia na terça-feira

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Os 27 dirigentes da UE terão uma videoconferência na terça-feira para abordar as reuniões organizadas nesta segunda (18) na Casa Branca sobre a Ucrânia, anunciou o presidente do Conselho Europeu, António Costa.

"A União Europeia continuará trabalhando com os Estados Unidos a favor de uma paz duradoura, que preserve os interesses vitais da Ucrânia e da Europa na questão da segurança", informou no X o dirigente, que preside a instituição que reúne os chefes de Estado e de governo da UE.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

cjc/jca/thm/eg/mb/jmo/mvv

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

rússia ucrânia

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar