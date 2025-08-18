Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Kim Jong Un pede expansão da capacidade nuclear norte-coreana

Kim Jong Un pede expansão da capacidade nuclear norte-coreana

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O líder norte-coreano, Kim Jong Un, exortou nesta terça-feira (19, data local) a "rápida expansão" da capacidade de armas nucleares de seu país, citando os exercícios militares dos Estados Unidos e da Coreia do Sul, que, em sua opinião, podem "começar uma guerra".

"A intensificação do vínculo entre os Estados Unidos e a Coreia do Sul e sua demonstração de força são a manifestação mais óbvia de sua disposição para iniciar uma guerra", declarou Kim, citado pela agência de notícias oficial KCNA.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

"A situação prevalecente exige que façamos uma mudança rápida, radicalizemos as teorias e práticas militares existentes e expandamos rapidamente a nuclearização", acrescentou.

Os comentários foram feitos enquanto Kim visitava na segunda-feira o destróier Choe Hyon e recebia um relatório sobre o sistema de armas do navio.

Ele expressou sua satisfação pelo fato de que "as principais tarefas para tornar a marinha de alta tecnologia e equipada com armas nucleares" estavam "avançando de acordo com os planos", antes de uma avaliação em outubro, segundo a KCNA.

Os Estados Unidos e a Coreia do Sul iniciaram exercícios militares conjuntos em preparação para possíveis ameaças do Norte na segunda-feira.

Os exercícios de 11 dias incluem "vários eventos de treinamento em grande escala com fogo real", indicou o Exército americano em um comunicado.

Na sexta-feira, o presidente sul-coreano, Lee Jae Myung, prometeu "respeitar" o sistema político norte-coreano e gerar "confiança militar", um dia depois de Pyongyang afirmar que não tem interesse em melhorar as relações com Seul.

ksb/aha/mas/ag/lm/am

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar