Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Israel proporcionará ajuda humanitária ao Sudão do Sul

Israel proporcionará ajuda humanitária ao Sudão do Sul

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Israel proporcionará ajuda humanitária de emergência ao Sudão do Sul, anunciou, nesta segunda-feira (18), o ministro das Relações Exteriores israelense, Gideon Saar.

"Seguindo as instruções do ministro das Relações Exteriores, Gideon Saar, Israel proporcionará ajuda humanitária de emergência às populações vulneráveis do país", indicou o comunicado oficial. 

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

"O Sudão do Sul enfrenta, atualmente, uma epidemia de cólera e sofre uma grave escassez de recursos. A ajuda incluirá suprimentos médicos, equipamentos de purificação de água, luvas e máscaras, kits de higiene especiais para a prevenção da cólera", assim como "provisões de alimentos", acrescentou o comunicado.

Este anúncio coincide com relatos da imprensa mencionando um projeto, orquestrado por Israel, para transferir residentes da Faixa de Gaza para o Sudão do Sul, um Estado africano pobre e instável.

A vice-ministra israelense das Relações Exteriores, Sharren Haskel, realizou uma visita oficial a Juba, capital do Sudão do Sul, na semana passada.

Com esta ocasião, a diplomacia do Sudão do Sul "refutou decisivamente" as "informações da imprensa que afirmavam que (seu) governo mantinha conversas com Israel sobre a realocação de cidadãos palestinos de Gaza" para o Sudão do Sul e afirmou que tais informações eram "infundadas".

A Faixa de Gaza está devastada pela guerra há mais de 22 meses, após o sangrento ataque do movimento islamista Hamas contra o território israelense e as represálias militares realizadas por Israel desde então.

Israel cerca, na Faixa de Gaza, 2,4 milhões de palestinos, submetendo-os a um bloqueio humanitário total desde o início de março, que foi flexibilizado em maio e novamente no final de julho diante das críticas internacionais.

Segundo a ONU, a população da região está ameaçada por uma "fome generalizada".

Nesta segunda-feira, a Anistia Internacional acusou Israel de orquestrar uma "campanha deliberada de fome" em Gaza e de "destruir sistematicamente a saúde, o bem-estar e o tecido social".

O Sudão do Sul está afetado pela insegurança e a instabilidade desde sua independência em 2011.

hba/vl/msr/mb/rm/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar