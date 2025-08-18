Homem pega pena elevada por tentar matar agente duplo ucraniano na Rússia

Um homem acusado de tentar matar no ano passado, em Moscou, um ex-oficial dos serviços de segurança ucranianos (SBU), que passou para o lado russo, foi condenado a 16 anos de prisão, anunciaram as autoridades nesta segunda-feira (18). Vassili Prozorov, o ex-agente ucraniano, ficou ferido quando seu carro explodiu na capital russa, em abril de 2024.

Prozorov anunciou em 2019 que tinha passado para o lado da Rússia. Na ocasião, ele havia dito que forneceu informações para este país desde abril de 2014, quando teve início o conflito com os separatistas dirigidos pelo governo russo no leste da Ucrânia. Um dos homens acusados de terem tentado matá-lo, Rostislav Jouravlev, foi considerado culpado de participar de um "atentado terrorista" e condenado a 16 anos de prisão, informou o comitê de investigação pelo Telegram. O comunicado não revelou sua nacionalidade, que, segundo a agência estatal russa Ria Novosti, é ucraniana.