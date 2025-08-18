Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Egito está pronto para participar de força internacional para Gaza sob mandato da ONU

Autor AFP
O Egito está "pronto" para se juntar a uma força internacional posicionada em Gaza, declarou seu chanceler, quando uma nova proposta para um cessar-fogo no território palestino foi transmitida ao Hamas no Cairo e em seguida aceita pelo movimento islamista. 

"Estamos prontos para contribuir com qualquer força internacional que possa ser posicionada em Gaza", sob a condição de que seja baseada "em uma resolução do Conselho de Segurança, com mandato claro e dentro de uma perspectiva política", declarou Badr Abdelatty. 

"Sem uma perspectiva política, seria insensato posicionar forças" na região, afirmou durante uma coletiva de imprensa com o primeiro-ministro palestino, Mohamed Mustafa, no posto fronteiriço de Rafah, no sul da Faixa de Gaza. 

O Egito pede há muito tempo a unidade palestina sob a liderança da Autoridade Palestina, que perdeu em 2007 o controle da Faixa de Gaza para o Hamas. 

O Cairo também demonstra estar "disposto a contribuir com qualquer esforço internacional em favor da criação de um Estado palestino", acrescentou o ministro egípcio. 

Uma nova proposta com vista a um cessar-fogo no território palestino foi entregue nesta segunda-feira ao Hamas, que a aceitou, segundo uma fonte do movimento. 

Até agora, os esforços dos mediadores Egito, Catar e Estados Unidos não conseguiram um cessar-fogo duradouro na guerra que devasta há quase 23 meses a Faixa de Gaza, ameaçada de "fome generalizada", segundo a ONU.

