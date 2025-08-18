Comissários de bordo da Air Canada sofrem pressão para encerrar greve

Um tribunal trabalhista no Canadá declarou ilegal, nesta segunda-feira (18), a greve dos comissários de bordo da companhia aérea Air Canada, uma decisão que poderia encerrar a paralisação que provocou o cancelamento de voos para meio milhão de pessoas em todo o mundo. Cerca de 10.000 comissários de bordo pararam de trabalhar à meia-noite de sábado, afirmando que a companhia aérea não havia cumprido suas demandas por salários mais altos e compensações pelo trabalho em solo.

A empresa, com rotas para 180 destinos nacionais e internacionais, declarou que a greve levou ao cancelamento de voos, afetando cerca de 500.000 pessoas. Durante o fim de semana, a ministra do Trabalho, Patty Hajdu, invocou um dispositivo legal para interromper a greve e forçar as partes a um acordo vinculativo. Após a ordem da ministra, o Conselho de Relações Industriais do Canadá (CIRB, na sigla em inglês), um tribunal regulador, ordenou que os trabalhadores da Air Canada retornassem aos seus postos no domingo. O sindicato afirmou que não respeitaria a ordem, obrigando a companhia a recuar em seus planos de restaurar parcialmente seu serviço aéreo na noite de domingo.

No entanto, a pressão do CIRB aumentou nesta segunda. O tribunal ordenou ao sindicato que retomasse "suas funções imediatamente" e se abstivesse de "participar de atividades ilegais de greve", segundo a companhia aérea. Também pediu ao Sindicato Canadense de Trabalhadores Públicos que comunicasse a seus membros que devem "retomar suas funções" antes das 12h00 locais (13h00 em Brasília), segundo a empresa.