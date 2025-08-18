Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cidade do Saara Ocidental bate recorde de calor em agosto com quase 50° C

Autor AFP
AFP Autor
Tipo Notícia

A Direção-Geral de Meteorologia de Marrocos (DGM) anunciou, nesta segunda-feira (18), que no início de agosto foi registrada uma temperatura recorde mensal na cidade de El Aiune, situada no Saara Ocidental, com 49,2° C, superando o recorde anterior de agosto de 2016.

O Marrocos controla a maioria do território disputado do Saara Ocidental. 

Há duas semanas, o país enfrenta uma intensa onda de calor que afeta principalmente o centro, algumas áreas costeiras e o sul.

"A estação meteorológica de El Aiune superou seu recorde absoluto e mensal de temperatura máxima em 9 de agosto de 2025, com 49,2º C, frente ao recorde anterior de 47º C, registrado em agosto de 2016", indicou um relatório da DGM.

O fenômeno é provocado pelo Chergui, um vento quente e seco proveniente do Saara, que foi reforçado por condições meteorológicas particulares (anticiclone e depressão desértica), e especialmente por um céu claro que ampliou o aquecimento durante o dia.

No domingo, as temperaturas estavam entre 3º C a 13° C acima das normais da temporada, e 19 cidades marroquinas registraram temperaturas superiores a 40º C, segundo a instituição marroquina.

Em junho, a DGM anunciou que 2024 foi o ano mais quente já registrado em Marrocos, com 1,49º C acima da média em relação ao período 1991-2020, em um contexto de aquecimento climático global.

